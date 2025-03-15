Hafta sonu altın fiyatları 15 Mart: Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın canlı fiyatları
Altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Altın alıcıları ve satıcıları ise hafta sonu altın alış ve satış fiyatlarını sorguluyor. Gram altın cuma gününü 3.515 TL alış fiyatında bitirdi. Ons altın ise haftayı 2.984 TL alış fiyatı ile noktaladı. 15 Mart bugün altının gramı kaç TL?
Altın haftayı zirvede bıraktı! Gram ve çeyrek altın dünyadaki ekonomik politikaların da etkisiyle haftanın son iş günü rekora koştu. Gram altın satış fiyatı 3.516 TL olarak kalırken, çeyrek altının ise alış fiyatı 5.753 TL'de günü tamamladı. İşte, altın fiyatları...