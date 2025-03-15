Hafta sonu altın fiyatları 15 Mart: Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın canlı fiyatları

Altın haftayı zirvede bıraktı! Gram ve çeyrek altın dünyadaki ekonomik politikaların da etkisiyle haftanın son iş günü rekora koştu. Gram altın satış fiyatı 3.516 TL olarak kalırken, çeyrek altının ise alış fiyatı 5.753 TL'de günü tamamladı. İşte, altın fiyatları...