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Hafta sonu altın fiyatları 15 Mart: Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın canlı fiyatları

Altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Altın alıcıları ve satıcıları ise hafta sonu altın alış ve satış fiyatlarını sorguluyor. Gram altın cuma gününü 3.515 TL alış fiyatında bitirdi. Ons altın ise haftayı 2.984 TL alış fiyatı ile noktaladı. 15 Mart bugün altının gramı kaç TL?

Hafta sonu altın fiyatları 15 Mart: Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın canlı fiyatları - 1

Altın haftayı zirvede bıraktı! Gram ve çeyrek altın dünyadaki ekonomik politikaların da etkisiyle haftanın son iş günü rekora koştu. Gram altın satış fiyatı 3.516 TL olarak kalırken, çeyrek altının ise alış fiyatı 5.753 TL'de günü tamamladı. İşte, altın fiyatları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu altın fiyatları 15 Mart: Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın canlı fiyatları - 2

15 MART ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış fiyatı: 2.984 TL / satış fiyatı: 2.985 TL

Gram altın alış fiyatı: 3.515 TL / satış fiyatı: 3.516 TL

Hafta sonu altın fiyatları 15 Mart: Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın canlı fiyatları - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.753 TL / satış fiyatı: 5.811 TL

Yarım altın alış fiyatı: 11.506 TL / satış fiyatı: 11.621 TL

Hafta sonu altın fiyatları 15 Mart: Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın canlı fiyatları - 4

Tam altın alış fiyatı: 22.701 TL / satış fiyatı: 23.145 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 22.942 tL / satış fiyatı: 23.146 TL

Reşat altını alış fiyatı: 22.974 TL / satış fiyatı: 23.178 TL

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

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