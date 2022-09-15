Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak)

Haberler - ntv.com.tr 15.09.2022 - 08:55
Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları bugün Ege, Akdeniz ve Marmara'da etkili olmaya başlayacak. 16 Eylül cumartesi gününden itibaren tüm yurtta etkili olması beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıkları 33-35 dereceleri görecek.
Çöl sıcaklıklarıyla birlikte çöl tozu da gelecek. Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak. Uzmanlar çöl sıcağı ve çöl tozunun olumsuz etkileriyle ilgili de uyarılarda bulundu.
Uzmanlar, çöl sıcağı ve çöl tozuyla birlikte bağ ağrısı ve halsizlik ile birlikte boğaz ile gözlerde kuruluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Perşembe gününden itibaren çöl sıcaklığının etkisi altına girecek. Sıcaklıklar hafta sonu 30 dereceden 35 derecelere kadar yükselecek.
Sıcaklıklar Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren yerini yağmur ve serin havaya bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu tüm yurtta çöl sıcaklıkları etkili olacak. Marmara bölgesinde pazar günü çöl sıcaklıkları yerini serin ve yağışlı havaya bırakırken doğu bölgelerinde çöl sıcaklıkları salı gününe kadar devam edecek. Karadeniz'de salı gününden itibaren yağışlı hava bekleniyor