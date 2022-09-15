Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak)

Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, bugünden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Cezayir üzerinden gelen Çöl sıcaklıkları hafta sonu bütün yurtta etkili olacak. Uzmanlar çöl sıcaklıklarıyla birlikte çöl tozunun da geleceğini bunun da baş ağrısı, halsizlik, gerginlik ve boğazda ve gözlerde kuruluk yaratacağı uyarısında bulundu.

Haberler - ntv.com.tr 15.09.2022 - 08:55

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 1

ÇÖL SICAKLARI GELİYOR

Cezayir üzerinden gelen çöl sıcaklıkları bugün Ege, Akdeniz ve Marmara'da etkili olmaya başlayacak. 16 Eylül cumartesi gününden itibaren tüm yurtta etkili olması beklenen çöl sıcaklıklarıyla birlikte hava sıcaklıkları 33-35 dereceleri görecek.

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 2

UZMANLARDAN ÇÖL TOZU UYARISI

Çöl sıcaklıklarıyla birlikte çöl tozu da gelecek. Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak. Uzmanlar çöl sıcağı ve çöl tozunun olumsuz etkileriyle ilgili de uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, çöl sıcağı ve çöl tozuyla birlikte bağ ağrısı ve halsizlik ile birlikte boğaz ile gözlerde kuruluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 3

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Perşembe gününden itibaren çöl sıcaklığının etkisi altına girecek. Sıcaklıklar hafta sonu 30 dereceden 35 derecelere kadar yükselecek.

Sıcaklıklar Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren yerini yağmur ve serin havaya bırakacak.

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 5

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu tüm yurtta çöl sıcaklıkları etkili olacak. Marmara bölgesinde pazar günü çöl sıcaklıkları yerini serin ve yağışlı havaya bırakırken doğu bölgelerinde çöl sıcaklıkları salı gününe kadar devam edecek. Karadeniz'de salı gününden itibaren yağışlı hava bekleniyor

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 6

16 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 7

17 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 8

18 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor: Uzmanlardan çöl tozu uyarısı(Hafta sonu hava nasıl olacak) - 9

19 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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