Hafta sonu hava daha da soğuyacak (Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 11 kente sarı kodlu, 3 kente ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları hafta sonunda daha da azalması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.