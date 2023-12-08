Hafta sonu hava daha da soğuyacak (Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.