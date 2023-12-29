Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? - 1

Türkiye, 2024 yılına girmeye hazırlandığımız günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? - 2

29 Aralık Cuma sabahı ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? - 3

Meteoroloji'nin verilerine göre; sıcaklıklar:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MANİSA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? - 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? - 5

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? - 6

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? - 7

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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? - 8

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