Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu
Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı, İstanbul'da yaşayan ve hafta sonunu aileleriyle birlikte dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da son günlerde yağışlı havaların hakim olmaya başlamasıyla birlikte, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağı merak edilirken, plan program yapmak isteyenler ise meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahminini araştırıyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu.
11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu, aileleriyle hafta sonu keyifli vakit geçirmek isteyen pekçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük yayımlanan hava durumu tahminleri sonrasında, İstanbul'da hafta sonu havanın nasıl olacağı belli oldu. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?