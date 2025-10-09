Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı, İstanbul'da yaşayan ve hafta sonunu aileleriyle birlikte dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da son günlerde yağışlı havaların hakim olmaya başlamasıyla birlikte, hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağı merak edilirken, plan program yapmak isteyenler ise meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahminini araştırıyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu - 1

11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu, aileleriyle hafta sonu keyifli vakit geçirmek isteyen pekçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük yayımlanan hava durumu tahminleri sonrasında, İstanbul'da hafta sonu havanın nasıl olacağı belli oldu. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu - 2

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular hafta sonu planlarını yaparken gözler hava durumuna çevrildi. Meteoroloji verilerine göre 11-12 Ekim tarihleri arasında megakentte havanın ılıman ve zaman zaman güneşli geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü bulutlu ve kısmen güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, bazı kesimlerde ise kısa süreli yağışlar görülebilir. Pazar günü ise güneşin kendini daha çok göstermesi bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu - 3

11 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

İstanbul'da cumartesi günü öğle saatlerinde havanın 19 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde hava sıcaklığının en düşük 14 derece olması bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu - 4

12 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

Meteorolojik verilere göre pazar günü ise İstanbul'da güneş bir havanın hakim olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 20 derecelere yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde ise en düşük 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER