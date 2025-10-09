Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular hafta sonu planlarını yaparken gözler hava durumuna çevrildi. Meteoroloji verilerine göre 11-12 Ekim tarihleri arasında megakentte havanın ılıman ve zaman zaman güneşli geçmesi bekleniyor. Cumartesi günü bulutlu ve kısmen güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, bazı kesimlerde ise kısa süreli yağışlar görülebilir. Pazar günü ise güneşin kendini daha çok göstermesi bekleniyor.