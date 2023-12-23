Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak

Hafta sonu hava durumu ile ilgili uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. 12 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 2

12 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Antalya, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Batman, Bitlis, Siirt, Van için sarı kodlu uyarı yapılırken, Şırnak ve Hakkari için de turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 3

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 4

KARADENİZ'DE 105 KM/SA TAM FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, "Karadeniz’de fırtına bekleniyor" başlıklı uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz’de rüzgarın 23 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden 7-9 kuvvetlerinde (50-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetle (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 24 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 5

Uyarı metninde ayrıca, "Doğu Karadeniz’de rüzgarın cumartesi günü ilk saatlerde batısında, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 24 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Ayrıca ulaşımda aksama yaşanması ihtimali karşısında vatandaşlar uyarıldı.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 6

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 7

AKOM'dan yapılan açıklamada, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 8

23 ARALIK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 9

24 ARALIK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 10
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 11
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak - 12
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