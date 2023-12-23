Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Fırtına uyarısı: Hızı 105 kilometreye çıkacak
Hafta sonu hava durumu ile ilgili uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. 12 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.