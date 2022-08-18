Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-22 Ağustos tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı. Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinde sağan yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi, Ardahan, Artvin, Hatay ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.