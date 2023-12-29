Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (Yılbaşı hava durumu)

Meteoroloji'nin verilerine göre; sıcaklıklar:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık