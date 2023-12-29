Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? (Yılbaşı hava durumu)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu