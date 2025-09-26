Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Eylül İstanbul hava durumu tahmini

İstanbul'da hafta sonu havanın nasıl olacağı, tatil günlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul’da Eylül ayının son haftasına girilirken hafta sonu planı yapacak vatandaşlar, 27-28 Eylül tarihli Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerini araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 27-28 Eylül İstanbul hava durumu tahmini.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Eylül İstanbul hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da cuma günü yağışlı havanın hakim olmasıyla birlikte gözler hafta sonuna çevrildi. Aileleriyle dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar bir aksilik yaşamamak için MGM'nin 27-28 Eylül hava durumu tahminlerine göz atıyor. İşte 27-28 Eylül İstanbul hava durumu raporu.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Eylül İstanbul hava durumu tahmini

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den gelen son verilere göre İstanbul’da hafta sonu havanın nasıl olacağı, yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmini sonrasında belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava hâkim olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Eylül İstanbul hava durumu tahmini

27 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü sabah saatlerinde havanın serin ve rüzgarlı olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak, gece ise 17 dereceye kadar düşecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Eylül İstanbul hava durumu tahmini

28 EYLÜL PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü havanın cumartesiye kıyasla biraz daha açık olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte sıcaklık 22 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 16 dereceye kadar gerileyecek.

