Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Eylül İstanbul hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da cuma günü yağışlı havanın hakim olmasıyla birlikte gözler hafta sonuna çevrildi. Aileleriyle dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar bir aksilik yaşamamak için MGM'nin 27-28 Eylül hava durumu tahminlerine göz atıyor. İşte 27-28 Eylül İstanbul hava durumu raporu.