Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bugün yurdun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 2

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 3

İstanbul bugün bulutlu, Cumartesi̇ yağış hafi̇f, pazar aralıklı görülecek. Yağış Bursa’da kısa süreli̇, Ankara'da i̇se akşama doğru bekleni̇yor. İzmi̇r'de sağanak 4 gün devam edecek. Antalya'da da  şi̇ddetli̇ olacak. İstanbul 14, Ankara 10, İzmi̇r ve Bursa 17, Antalya 19 derece.  

Marmara'da hafta sonu ara ara yağmur geçi̇şleri̇ olacak. Rüzgar keşi̇şleme yönünden orta hızda eserken, sıcaklık 16-17 derece.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 4

MGM tarafından Antalya, Aydın ve Muğla için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 5

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°C

Çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 6

EGE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren merkez ve güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 7

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 8

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerin pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 13
Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 14
Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 15
Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 16
Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 17
Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 18
Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 19
Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı - 20
DAHA FAZLA GÖSTER