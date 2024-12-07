Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.