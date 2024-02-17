Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki önümüzdeki 5 gün boyunca yurtta hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.