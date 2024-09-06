Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı)

İstanbul’da hava sıcaklığı uzun süre sonra 25 derece seviyesine geriledi. Karayele dönen rüzgar, kente serinlik veriyor. Megakentte hafta sonu iki gün boyunca bulut geçişleriyle sağanak yağış görülecek. Ege’de de rüzgar serinlik verecek. Karadeniz dolaylarında ise sel tehlikesi var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Serin geçecek hafta sonunun ardından önümüzdeki hafta sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 1

İstanbul’da rüzgar karayele döndü, kentte hava serinledi.

Hafta sonu karayelin daha da sert esmesiyle megakent bir kademe daha serinleyecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 2

İstanbul’da hava sıcaklığının uzun süre sonra 25 dereceye düşmesi bekleniyor.

Ege’de de rüzgar serinlik verecek.

Güneydoğu’da lodos sıcak esmeye devam ediyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 3

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon’da yerel yağışlar bekleniyor.

Megakentte cumartesi ve pazar günü bulut geçişleriyle ara ara sağanak görülecek.

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan’da şiddetli yağış su baskını tehlikesini beraberinde getirecek.

Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklar yeniden yükselecek.
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 4

5 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün 5 kentte yağmur beklentisi var.

Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon’un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 5

Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon’da sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kentlerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olmasını istedi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 6

Bugün ve yarın yurt genelinde beklenen hava durumu şöyle...

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 7
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 8
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı) - 9
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