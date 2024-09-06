Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı)
İstanbul’da hava sıcaklığı uzun süre sonra 25 derece seviyesine geriledi. Karayele dönen rüzgar, kente serinlik veriyor. Megakentte hafta sonu iki gün boyunca bulut geçişleriyle sağanak yağış görülecek. Ege’de de rüzgar serinlik verecek. Karadeniz dolaylarında ise sel tehlikesi var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Serin geçecek hafta sonunun ardından önümüzdeki hafta sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.
İstanbul’da rüzgar karayele döndü, kentte hava serinledi.Hafta sonu karayelin daha da sert esmesiyle megakent bir kademe daha serinleyecek.