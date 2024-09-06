Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da rüzgar karayele döndü, hava serinleyecek (5 il için sarı kodlu uyarı)

5 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün 5 kentte yağmur beklentisi var.

Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon’un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.