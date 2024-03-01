Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu)

İstanbul’da etkisini sürdüren ılık hava, hafta sonu yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında pazar günü hava sıcalığının 4-5 derece düşeceğini söyledi. Çalışkan, cumartesi ve pazar günleri megakentte kısa süreli sağanaklar beklendiğini ifade etti.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 1

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan ılık ve sisli hava, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul’un Marmara kıyılarında bugün sıcaklığın 20 derecelere kadar yükseleceğini söyledi.

Bugün etkisini hissettirecek sıcak hava hafta sonu ise yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 2

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK

Çalışkan hafta sonu batıda kapalı bir hava olacağını söyledi.

Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Adana’da da sağanak yağış bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 3

Pazar günü ise rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş olacak.

Aynı gün Bursa, Ankara, Konya ve Kayseri’de kısa süreli yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

İstanbul’da pazar günü hava bulutlu olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 4

GELECEK HAFTA SERİN GEÇECEK

Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar normallerin 9 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak, cuma gününe kadar yağış bekleniyor.

Hafta içi yağışlı ve soğuk geçecek, hafta sonuna doğru sıcaklıklar yeniden yükselecek.
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 5

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 6

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 7

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 8

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu) - 9

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