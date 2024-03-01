Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu)
İstanbul’da etkisini sürdüren ılık hava, hafta sonu yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında pazar günü hava sıcalığının 4-5 derece düşeceğini söyledi. Çalışkan, cumartesi ve pazar günleri megakentte kısa süreli sağanaklar beklendiğini ifade etti.
İstanbul’da birkaç gündür etkili olan ılık ve sisli hava, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul’un Marmara kıyılarında bugün sıcaklığın 20 derecelere kadar yükseleceğini söyledi.Bugün etkisini hissettirecek sıcak hava hafta sonu ise yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.