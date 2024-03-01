Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var, hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek (5 günlük hava durumu)

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK

Çalışkan hafta sonu batıda kapalı bir hava olacağını söyledi.

Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Adana’da da sağanak yağış bekleniyor.