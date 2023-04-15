Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenirken pazar günü sağanak yağışlar yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava sıcaklıkları...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 2

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin batı kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 11

16 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 12

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 13

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama - 14

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