Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin batı kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu