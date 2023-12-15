Hafta sonu hava nasıl olacak? Uyarılar art arda geldi: 17 ile "kuvvetli" geliyor

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 7°C, 12°C



Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 11°C, 17°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 16°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.