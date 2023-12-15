Hafta sonu hava nasıl olacak? Uyarılar art arda geldi: 17 ile "kuvvetli" geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılırken, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından İstanbulluları yarın için uyardı. İşte hava durumu ile ilgili detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son hava tahmin raporuna göre 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.