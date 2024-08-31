Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kırklareli ve Tekirdağ'a turuncu, İstanbul dahil 22 ilimize ise sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.
AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.