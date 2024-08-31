Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kırklareli ve Tekirdağ'a turuncu, İstanbul dahil 22 ilimize ise sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 1

AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 2

2 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Buna Göre Turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ. 

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 3

22 İLE SARI KODLU UYARI

Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 4

AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 5
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 6
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 7
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 8
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 9
Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı - 10
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