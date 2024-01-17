Hafta sonu sıcaklık 10 derece düşecek! (Bugün hava nasıl olacak?)

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu