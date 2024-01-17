Hafta sonu sıcaklık 10 derece düşecek! (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün 6 il için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi istendi.