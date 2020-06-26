Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak (27 - 28 Haziran sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde yapılacak?)

ntv.com.tr 26.06.2020 - 11:52
Üniversite giriş kapsamında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
İl/ilçe nüfus müdürlükleri,
YKS öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,
YKS'nin yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
YKS'nin yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.
İçişleri Bakanlığından yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:
a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),