Hafta sonu yağış geliyor: Sıcaklık 4-5 derece düşecek
Yurt genelinde hava durumu 4 ila 5 derece düşecek. Hafta sonu yurdun iç kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, bazı ilçelerde nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.