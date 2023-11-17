Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Güneşli ve sıcak hava yerini yağmur ve soğuğa bırakıyor. Hafta sonu gelen yağışla birlikte Türkiye kışı yaşamaya başlayacak. Cumartesi günü gelecek yeni yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları ortalama 8-10 derece düşecek. 18 ilde yer yer karla karışık yağmur görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul dahil 3 il için sarı kodlu uyarı verdi. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, cuma günü yağışlar etkisini azaltsa da cumartesi günü yeni yağışlı ve serin hava dalgası geliyor.

Cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da da sağanak yağış beklenirken 14-15 derece arasında seyreden sıcaklık değerleri 8 dereceye düşecek. 

Cumartesi günü sağanak yağış yurdun özellikle batı ve iç kesimlerinde etkili olacak. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde, Ankara dahil 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.

Pazartesi günü yağışların etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları yeniden birkaç derece yükselecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu anadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmaranın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, İstanbul dahil 3 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Sarı kod verilen iller şöyle:

Hakkari, Siirt, Şırnak

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu

KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

17 KASIM CUMA

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

18 KASIM CUMARTESİ

Hafta sonu yağış ve soğuk geliyor: 18 ilde karla karışık yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

19 KASIM PAZAR

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