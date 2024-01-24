Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu)

Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Sistemle birlikte, perşembe gününden itibaren Marmara’nın doğusunda yağmur, Batı Karadeniz’de ise kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu...

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 1

Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu. 

Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe'den itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor.

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 3

4 İLE SARI KODLU UYARI

Bugün Hakkari, Siirt, şırnak ve Van için sarı kodlu  kar yağışı uyarısı yapıldı. 

Ülkenin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 4

UYARILAR

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI : Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 5

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 6

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 7

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 13

24 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 14

25 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 15

26 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 16

27 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 17

28 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

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