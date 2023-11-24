Hafta sonuna dikkat!: Fırtına ve kar geri dönüyor (Hafta sonu hava nasıl olacak?)
Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak. Geçtiğimiz hafta sonu birden düşen sıcaklıkla İstanbul'a uzun bir aranın ardından kasım ayında kar yağdı. Sıcaklık hafta içinde mevsim normallerine dönse de yine ani bir düşüş bekleniyor. Pazar günü kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.
Hava sıcaklıkları hafta sonunda azalarak Pazar gününden itibaren mevsim normalleri altına düşecek.