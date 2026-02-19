Hafta sonuna dikkat. Hava 7 derece daha soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.