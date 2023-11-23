Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir
Geçtiğimiz hafta sonu düşen sıcaklıklarla birlikte İstanbul'a kasım karı yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık, mevsim normallerine dönse de sıcaklıklıklarda ani bir düşüş daha bekleniyor. Pazar günü kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.