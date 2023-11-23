Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir

Geçtiğimiz hafta sonu düşen sıcaklıklarla birlikte İstanbul'a kasım karı yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık, mevsim normallerine dönse de sıcaklıklıklarda ani bir düşüş daha bekleniyor. Pazar günü kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir - 1

Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir - 2

İstanbul yarın hafif yağmurlu, cumartesi önce şiddetli lodos var. Akşam saatlerinde yağmur çok şiddetlenecek ve ardından pazar günü İstanbul'a kar geliyor. 

Ankara'da hava açık 15 derece. Pazar günü beklenen kar Başkent'i de etkileyecek. 

Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir - 3

İzmir'de Cumartesi şiddetli yağmur ve lodos var. İl genelinde sel tehlikesi bulunuyor. 

Bursa hafif yağmurlu, 20 derece. 

Antalya'da da yağış şiddetli 

Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir - 4

"Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" diyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu.

Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir - 5

Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek." ifadeleriye pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. 

Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir - 6

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar. 

İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir." diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor." bilgisini verdi.

Hafta sonuna dikkat! İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir - 7

Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." dedi.

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