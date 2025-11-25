Hafta sonuna dikkat! Meteorolojiden kar uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak." diye konuştu.

Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.