Hafta sonuna dikkat! Rusya'dan kuvvetli soğuk ve kar geliyor. 35 il için kar alarmı verildi
24.12.2025 08:28
Son Güncelleme: 24.12.2025 08:29
NTV - Haber Merkezi
Cuma gününden itibaren Rusya'dan soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar 5-10 derece birden düşecek. Hafta sonu ise 35 ilde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Bugün ülkede yağış azken Meteoroloji, hafta sonu için uyarıda bulundu. Rusya üzerinden 27 Aralık'ta kuvvetli soğuk ve kar yağışı geliyor.
Hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren azalacak ve hafta sonu da mevsim normallerinin altına düşecek.
35 İL İÇİN KAR ALARMI
MGM, cumartesi günü 35 il için kar uyarısında bulundu.
AKOM'DAN DA İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul için de beklenen kar haberi geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta ile birlikte kentte sıcaklıkların 5 derecenin altına düşeceğini bildirip kar için de tarih verdi.
AKOM'dan gelen haftalık hava tahmini raporuna göre, megakentte kuvvetli rüzgar etkili olacak ve sıcaklıklar 10 derecenin altına düşecek.
29 Aralık Pazartesi gününden itibaren megakentte sıcaklıklar 5 derecenin altına düşüyor ve kar değerlerine geriliyor. İstanbul'da pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.