Hafta sonuna dikkat! Rusya'dan kuvvetli soğuk ve kar geliyor. 35 il için kar alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Bugün ülkede yağış azken Meteoroloji, hafta sonu için uyarıda bulundu. Rusya üzerinden 27 Aralık'ta kuvvetli soğuk ve kar yağışı geliyor.

Hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren azalacak ve hafta sonu da mevsim normallerinin altına düşecek.