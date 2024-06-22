Hafta sonuna dikkat! Sıcaklıklar yine artıyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonu yine ülke genelinde çok sıcak geçecek. Uzmanlar; çocukları, yaşlıları ve kronik rahatsızlıkları olanların dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Meteoroloji verilere göre ise yaklaşık bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor. İşte 5 günlük İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...
Türkiye, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının etkisi altında.