Hahambaşı Haleva’ya Neve Şalom’da veda
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Hahambaşı Haleva için Neve Şalom Sinagogu’nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hahambaşı Haleva, sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlar arasında köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkı sağlamıştır.” dedi.
İstanbul’da 85 yaşında yaşamını yitiren Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için Neve Şalom Sinagogu’nda cenaze töreni gerçekleştirildi.