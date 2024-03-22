HAK-PAR Belediye Başkan Adayları 2024 - HAK-PAR (Hak ve Eşitlik Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
HAK-PAR belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il HAK-PAR belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için HAK-PAR belediye başkan adayları listesi...
İL İL HAK-PAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Süleyman Kart
- Ankara: Fazlı Taşkan
- Antalya: Sultan Bayram
- Aydın: Hüseyin Cihan Baykara
- Balıkesir: Mehmet Salih Dindarik
- Bursa: İlhan Çetin
- Denizli: İrfan Korucu
- Diyarbakır: Mehmetşah Eren
- Erzurum: Bilal Aggül
- Eskişehir: Semra Günaydın
- Gaziantep: Ayşe Çalışkan
- Hatay: Hüseyin Özdemir
- İstanbul: Mustafa Aytaş
- İzmir: Sait Demir
- Kahramanmaraş: Arif Sevinç
- Kayseri: Nazenin Güneş
- Kocaeli: Behçet Öget
- Konya: Osman Sarıtaş
- Malatya: Ali Reşat Öztürk
- Manisa: Abdurrahim Aydın
- Mardin: Selman Deniz
- Mersin: Erdal Öztürk
- Muğla: Semra Arcan Gökçen
- Ordu: Sevda Kokum
- Sakarya: Haydar Beysülen
- Samsun: Necati Bayram
- Şanlıurfa: Ahmet Çalışkan
- Tekirdağ: Veysi Tetik
- Trabzon: Mehmet Ali Sönmez
- Van: Abdulmenaf Kıran