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HAK-PAR Belediye Başkan Adayları 2024 - HAK-PAR (Hak ve Eşitlik Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

HAK-PAR belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il HAK-PAR belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için HAK-PAR belediye başkan adayları listesi...

HAK-PAR Belediye Başkan Adayları 2024 - HAK-PAR (Hak ve Eşitlik Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL HAK-PAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Adana: Süleyman Kart
  • Ankara: Fazlı Taşkan
  • Antalya: Sultan Bayram
  • Aydın: Hüseyin Cihan Baykara
  • Balıkesir: Mehmet Salih Dindarik
  • Bursa: İlhan Çetin
  • Denizli: İrfan Korucu
  • Diyarbakır: Mehmetşah Eren
  • Erzurum: Bilal Aggül
  • Eskişehir: Semra Günaydın
  • Gaziantep: Ayşe Çalışkan
  • Hatay: Hüseyin Özdemir
  • İstanbul: Mustafa Aytaş
  • İzmir: Sait Demir
  • Kahramanmaraş: Arif Sevinç
  • Kayseri: Nazenin Güneş
  • Kocaeli: Behçet Öget
  • Konya: Osman Sarıtaş
  • Malatya: Ali Reşat Öztürk
  • Manisa: Abdurrahim Aydın
  • Mardin: Selman Deniz
  • Mersin: Erdal Öztürk
  • Muğla: Semra Arcan Gökçen
  • Ordu: Sevda Kokum
  • Sakarya: Haydar Beysülen
  • Samsun: Necati Bayram
  • Şanlıurfa: Ahmet Çalışkan
  • Tekirdağ: Veysi Tetik
  • Trabzon: Mehmet Ali Sönmez
  • Van: Abdulmenaf Kıran

TÜRKİYE HABERLERİ

HAK-PAR Belediye Başkan Adayları 2024 - HAK-PAR (Hak ve Eşitlik Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

HAK-PAR İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Adıyaman Merkez: Berin Eren
  • Afyonkarahisar Merkez: Bedri Böyük
  • Ağrı Merkez: Mehmet Şirin Timur
  • Ağrı Doğubayazıt: Halis Savsin
  • Aksaray Merkez: Peyruze İpek Gültekin
  • Amasya Merkez: Mehmet Ali Keştan
  • Ankara Altındağ: Hüseyin Polat
  • Ardahan Merkez: Ahmet Cemil Arcan
  • Artvin Merkez: Başak Bayram
  • Bartın Merkez: Nurhayat Akkuş
  • Batman Merkez: Celal Deniz
  • Batman Beşiri: Mahmut Çalışkan
  • Batman Hasankeyf: Bervan Eren
  • Bayburt Merkez: Berivan Kart
  • Bilecik Merkez: Yaprak Erdem Kunt
  • Bingöl Merkez: Ayten Argış
  • Bitlis Merkez: İsa Eskin
  • Bitlis Tatvan: Turan Deli
  • Bolu Merkez: Makfure Tunç
  • Burdur Merkez: Cennet Sevinç
  • Çanakkale Merkez: Bektaş Akkuş
  • Çankırı Merkez: Nevzat Eren
  • Çorum Merkez: Doğan Kaygalak
  • Diyarbakır Bağlar: Heval Yılmaz Temel
  • Diyarbakır Çınar: Süheyla Bingöl
  • Diyarbakır Ergani: Mustafa Fehmi Yavuz
  • Düzce Merkez: Şeyhmus Murat Akçan
  • Edirne Merkez: Sabri Serin
  • Elazığ Merkez: Siracettin Sarı
  • Erzincan Merkez: Necla Çamlıbel
  • Gaziantep İslahiye: İsmail Akdoğan
  • Giresun Merkez: Nüsrettin Çetin
  • Gümüşhane Merkez: Aydın Özatlı
  • Hakkari Merkez: Zeliha Kıran
  • Iğdır Merkez: Şahin Atmaca
  • Isparta Merkez: Yıldız Timur
  • Karabük Merkez: İsmail Kesen
  • Karaman Merkez: Hayrullah Kahraman
  • Kars Merkez: Zernur Özdemir
  • Kastamonu Merkez: Hasan Şeşeoğulları
  • Kırıkkale Merkez: İbrahim Polat
  • Kırklareli Merkez: Taylan Timur
  • Kırşehir Merkez: Faruk Aksümer
  • Kilis Merkez: Batuhan Seymen
  • Kütahya Merkez: Gülsün Korucu
  • Mardin Derik: Mehmet Şükri Kahraman
  • Mardin Kızıltepe: Ramazan İlhan
  • Mardin Nusaybin: Mehmet Kurşun
  • Nevşehir Merkez: Zeycan Kahraman
  • Niğde Merkez: Meltem San
  • Osmaniye Merkez: Dersim Deniz Cevheroğlu
  • Rize Merkez: Hamdiye Şeşeoğulları
  • Siirt Kurtalan: Mümtaz Eren
  • Siirt Merkez: Mehmet Zeki Sarı
  • Sinop Merkez: Mustafa Korucu
  • Sivas Merkez: Mehmet Baki Arslanargun
  • Şanlıurfa Eyyübiye: İsmail Çevik
  • Şanlıurfa Karaköprü: Kazım Burçak
  • Şanlıurfa Suruç: Müslüm Barış
  • Şırnak Cizre: Serhan Seyyidoğlu
  • Şırnak Merkez: Baran Adıgüzel
  • Tokat Merkez: Nurettin Kızıldağ
  • Tunceli Merkez: Mesut Kaplan
  • Uşak Merkez: Abdurrahman Beşer
  • Van Edremit: Aydın Ukay
  • Van İpekyolu: Fahri Orman
  • Van Tuşba: Mehmet Hakkı İdoğ
  • Yalova Merkez: Deniz Koç
  • Yozgat Merkez: Feyzi Kaplan
  • Zonguldak Merkez: Abdulbari Tunç
HAK-PAR Belediye Başkan Adayları 2024 - HAK-PAR (Hak ve Eşitlik Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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2024 Yerel Seçim Sonuçları

Adana Seçim Sonuçları 2024
Adıyaman Seçim Sonuçları 2024
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2024
Ağrı Seçim Sonuçları 2024
Aksaray Seçim Sonuçları 2024
Amasya Seçim Sonuçları 2024
Ankara Seçim Sonuçları 2024
Antalya Seçim Sonuçları 2024
Ardahan Seçim Sonuçları 2024
Artvin Seçim Sonuçları 2024
Aydın Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Seçim Sonuçları 2024
Bartın Seçim Sonuçları 2024
Batman Seçim Sonuçları 2024
Bayburt Seçim Sonuçları 2024
Bilecik Seçim Sonuçları 2024
Bingöl Seçim Sonuçları 2024
Bitlis Seçim Sonuçları 2024
Bolu Seçim Sonuçları 2024
Burdur Seçim Sonuçları 2024
Bursa Seçim Sonuçları 2024
Çanakkale Seçim Sonuçları 2024
Çankırı Seçim Sonuçları 2024
Çorum Seçim Sonuçları 2024
Denizli Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Seçim Sonuçları 2024
Düzce Seçim Sonuçları 2024
Edirne Seçim Sonuçları 2024
Elazığ Seçim Sonuçları 2024
Erzincan Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Seçim Sonuçları 2024
Giresun Seçim Sonuçları 2024
Gümüşhane Seçim Sonuçları 2024
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Muş Seçim Sonuçları 2024
Nevşehir Seçim Sonuçları 2024
Niğde Seçim Sonuçları 2024
Ordu Seçim Sonuçları 2024
Osmaniye Seçim Sonuçları 2024
Rize Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Seçim Sonuçları 2024
Samsun Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2024
Siirt Seçim Sonuçları 2024
Sinop Seçim Sonuçları 2024
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