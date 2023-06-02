Hak sahipliği başvurusu nedir, nereden, nasıl yapılır? (e-Devlet Hak Sahipliği Başvurusu ekranı)

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar AFAD tarafından açıklandı. İşte o şartlar;



Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,



İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,



Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.