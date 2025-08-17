Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar
Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'a saldıran gruptakilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Aynı grubun, Hakan Çakır cinayetinden bir süre önce, düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba kılıç sallayarak kavga ettiği belirlendi.
Ankara'da Hakan Çakır isimli gencin öldürüldüğü olay gündemdeki yerini korurken, saldırganların yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, geçen pazar gece saatlerinde Keçiören'e bağlı Etlik Mahallesi'ndeki Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana geldi.
Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.