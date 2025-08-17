Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar

ACILI BABA: SALLAMALARLA GELDİLER

Hakan Çakır'ın acılı babası Şahin Çakır ise oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Baba Çakır, kendilerine saldıranların çete olduğunu, bir anda bıçak ve sallamalarla geldiklerini belirterek, "Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı." dedi.

Yetkililere seslendiğini söyleyen Çakır, "Meclis'ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor." ifadelerini kullandı.