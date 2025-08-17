Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar

Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'a saldıran gruptakilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Aynı grubun, Hakan Çakır cinayetinden bir süre önce, düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba kılıç sallayarak kavga ettiği belirlendi.

Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar - 1

Ankara'da Hakan Çakır isimli gencin öldürüldüğü olay gündemdeki yerini korurken, saldırganların yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçen pazar gece saatlerinde Keçiören'e bağlı Etlik Mahallesi'ndeki Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana geldi.

Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar - 2

SÖZLÜ TACİZDE BULUNUP, ÖLDÜRDÜLER

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralandı.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı.

Baba ve üç kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraf ve videolar tepki topladı.

Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar - 3

HAKAN ÇAKIR'I ÖLDÜRENLERİN İLK VUKUATI DEĞİL!

Hakan Çakır'ın öldürüldüğü olay gündemdeki yerini korurken, aynı grubun farklı bir vukuatı ortaya çıktı.

Aynı grubun, olaydan bir süre önce, düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettiği belirlendi.

Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar - 4

"AŞAĞIDAN MEVZUDAN GELİYORUZ"

Görüntülerde, 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.'nin bulunduğu ve düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba laf attıkları ve Emir Z.'nin, "Aşağıdan mevzudan geliyoruz." dediği ve kardeşi Samet Z.'nin de pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar - 5

ACILI BABA: SALLAMALARLA GELDİLER

Hakan Çakır'ın acılı babası Şahin Çakır ise oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Baba Çakır, kendilerine saldıranların çete olduğunu, bir anda bıçak ve sallamalarla geldiklerini belirterek, "Bu ikinci Ahmet Minguzzi olayı. İstanbul’daki Ahmet Minguzzi olayını unutmadan benim oğlum çıktı." dedi.

Yetkililere seslendiğini söyleyen Çakır, "Meclis'ten kanun mu çıkacak, ne olacaksa olsun değişsin bu. Bir Hakan, bir Ahmet daha gitmesin. İçimiz yanıyor." ifadelerini kullandı.

Hakan Çakır'ın katillerinin ilk vukuatı değil! Ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar - 6

Baba Çakır, yetkililerden Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) düzenlemesinde değişiklik yapılmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Bir can öldürmenin bedeli 3 ay, 5 ay, 5 sene mi? Ben oğlumu bu yaşına getirmek için 23 yıl fedakarlık ettim. Duyun beni artık, içim yanıyor.

Hala yanımızda pişmiş pişmiş gülüyorlar. Bu kadar utanç yok insanlarda, hiçbir pişmanlıkları yok. İyi oldu der gibi birbirlerine bakıyorlar. Karşısında sevgilisi; elleri kelepçeli şaka yapıyor.
Benim çocuğum gitmiş, benim utanacak bir şeyim yok ama biz kafamız önümüzde dururken onlar kahkaha içinde gülüyorlar. Bu kadar pişkinlik olmaz."

DAHA FAZLA GÖSTER