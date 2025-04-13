Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak

"MONT BENİM DEĞİL"

Emrah Işık duruşmadaki ifadesinde ceplerinden uyuşturucu ele geçirilen montun, diğer tutuklu sanık Murat Can Kunter’e ait olduğunu öne sürerek, “Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği mont Murat Can Kunter’e aittir." dedi.

Kunter ile sokakta yürütükleri sırada M.C.'nin arabasına denk geldiklerini söyleyen Işık, "Bizi taksi durağına kadar bırakmasını istedik. Araçla gittiğimiz esnada, Murat polisleri görünce yanındaki montu bana uzatarak, 'Montu al uza' dedi. Ben bunu kabul etmeyince araçtan indim ve montu üzerime attı. Ben de montu almamak için ayağımla tekmeledim." şeklinde konuştu.

KUNTER DE "BENİM DEĞİL" DEDİ

Kunter ise uyuşturucu satmayıp sadece kullandığını söyleyerek, "Benim Emrah Işık'tan 10 bin lira alacağım vardı. O gün tahsil etmek için buluştum. Yolda M.C.'yi gördük. Bizi taksi durağına bırakmasını istedik. Yolda giderken polisler bizi durdurdu. Araç durunca Emrah arabadan inerek kaçmaya çalıştı ancak polisler yakaladı. Montun kime ait olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

"PARALAR ÇOCUKLARIN SÜNNETİNDEN"

Tutuksuz sanık M.C. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, montun kendisine ait olmadığını ve eşinin üzerinde ele geçirilen 126 bin liranın, çocuklarının sünnet düğünü nedeniyle bozdurdukları altınların parası olduğunu belirtip, beraatini talep etti.