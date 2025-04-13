Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak

Bursa'da polisin durdurduğu araçtan atılan monttan 556 gram metamfetamin çıktı. Araçtaki üç kişi de "Mont benim değil." diye ifade verdi. Duruşmada sanıkların beden ölçüleri alındı, yere atılan mont ise DNA testine gönderildi. Teste giden mont kime ait çıkarsa o sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak - 1

Bursa'da içinden uyuşturucu madde çıkan montun sahibi, DNA testiyle belirlenecek. Mont üç sanıktan hangisine ait çıkarsa, 10 yıl hapis yatacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak - 2

Olay geçen yıl mart ayında yaşandı. Polis, Yıldırım İlçesi Sinandede Mahallesi'nde şüphe üzerine 16 R 1153 plakalı otomobili durdurdu.

Yol ortasında durdurulan araçtan inen Emrah Işık, yanında bulunan mavi ve turuncu renkteki montu yere atıp ayağı ile aracın altına iterek kaçtı.

Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak - 3

MONTTAN METAMFETAMİN ÇIKTI

Çevredeki bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, Işık'ı yakalayan polis, otomobili kullanan M.C. ile yanında bulunan eşi E.C. ve arka koltukta oturan Murat Can Kunter'i gözaltına aldı.

Ekipler, aracın altına atılan montun ceplerinde 8 paket içerisinde toplam 556 gram metamfetamin ele geçirirken, E.C.'nin yapılan üst aramasında ise 126 bin TL bulundu.

Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak - 4

MONTU KİMSE SAHİPLENMEDİ

Yapılan kimlik sorgulamasında, Emrah Işık ile Kunter'in uyuşturucu satmak ve kullanmak suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlendi. E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen ve ceplerinde uyuşturucu madde bulunan montun kendilerine ait olmadığını söyleyen şüphelilerden Işık ve Kunter sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.C. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Savcılık soruşturması sonunda E.C. hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, tutuklu 2 sanık ile tutuksuz bir sanık hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak - 5

"MONT BENİM DEĞİL"

Emrah Işık duruşmadaki ifadesinde ceplerinden uyuşturucu ele geçirilen montun, diğer tutuklu sanık Murat Can Kunter’e ait olduğunu öne sürerek, “Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği mont Murat Can Kunter’e aittir." dedi.

Kunter ile sokakta yürütükleri sırada M.C.'nin arabasına denk geldiklerini söyleyen Işık, "Bizi taksi durağına kadar bırakmasını istedik. Araçla gittiğimiz esnada, Murat polisleri görünce yanındaki montu bana uzatarak, 'Montu al uza' dedi. Ben bunu kabul etmeyince araçtan indim ve montu üzerime attı. Ben de montu almamak için ayağımla tekmeledim." şeklinde konuştu.

KUNTER DE "BENİM DEĞİL" DEDİ

Kunter ise uyuşturucu satmayıp sadece kullandığını söyleyerek, "Benim Emrah Işık'tan 10 bin lira alacağım vardı. O gün tahsil etmek için buluştum. Yolda M.C.'yi gördük. Bizi taksi durağına bırakmasını istedik. Yolda giderken polisler bizi durdurdu. Araç durunca Emrah arabadan inerek kaçmaya çalıştı ancak polisler yakaladı. Montun kime ait olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

"PARALAR ÇOCUKLARIN SÜNNETİNDEN"

Tutuksuz sanık M.C. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, montun kendisine ait olmadığını ve eşinin üzerinde ele geçirilen 126 bin liranın, çocuklarının sünnet düğünü nedeniyle bozdurdukları altınların parası olduğunu belirtip, beraatini talep etti.

Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak - 6

MAHKEME MONTUN SAHİBİNİ ARIYOR

Mahkeme heyeti, ceplerinden uyuşturucu çıkan montun kime ait olduğunu belirlemek için, üç sanığa da boy ve kilolarını sordu.

Emrah Işık'ın, “Boyum 172 santim, kilom ise 96.” dediği, Murat Can Kunter'in, “Hakim Bey ben 90 kilo ağırlığında 180 santim boyundayım.” diye ifade verdiği duruşmada M.Ç. ise “Ben 105 kilo ağırlığında 170 santim boyundayım.” yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan duruşmaya gelirken giydikleri montlarını çıkarmalarını, mübaşirden de üç sanığın giydiği montların bedenlerine bakmasını istedi.

Mahkeme, Işık'ın "XL", M.C.'nin, "5XL" ile Kunter'in bedeni gösteren etiket kısmı okunmayan montlarını, bedenlerine uyup uymadığını görmek için birbirlerine giydirdi.

HAKİMDEN "KİLO ALMAYIN" UYARISI

Murat Can Kunter'in montu Emrah Işık'a büyük gelirken, M.C.'nin, 5XL olan montunun da diğer iki sanığın üzerinde çok büyük olduğu gözlemlendi.

Bunları tutanağa geçirilirken, sanıkların şu andaki fiziksel halleri de çekilen fotoğraflarla dosyaya koyuldu.

Heyet, uyuşturucu ele geçirilen montun DNA tespitinin yapılmasının ardından bir sonraki duruşmaya getirilip, kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla sanıklara giydirilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca, Işık, Kunter ve M.C.’ye mevcut kilolarını korumaları için sözlü uyarıda bulunarak, yargılamayı erteledi.

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