Hakim "Sakın kilo almayın" dedi! Bu mont hangisine uyarsa 10 yıl yatacak

MAHKEME MONTUN SAHİBİNİ ARIYOR
Mahkeme heyeti, ceplerinden uyuşturucu çıkan montun kime ait olduğunu belirlemek için, üç sanığa da boy ve kilolarını sordu.
Emrah Işık'ın, “Boyum 172 santim, kilom ise 96.” dediği, Murat Can Kunter'in, “Hakim Bey ben 90 kilo ağırlığında 180 santim boyundayım.” diye ifade verdiği duruşmada M.Ç. ise “Ben 105 kilo ağırlığında 170 santim boyundayım.” yanıtını verdi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan duruşmaya gelirken giydikleri montlarını çıkarmalarını, mübaşirden de üç sanığın giydiği montların bedenlerine bakmasını istedi.
Mahkeme, Işık'ın "XL", M.C.'nin, "5XL" ile Kunter'in bedeni gösteren etiket kısmı okunmayan montlarını, bedenlerine uyup uymadığını görmek için birbirlerine giydirdi.
HAKİMDEN "KİLO ALMAYIN" UYARISI
Murat Can Kunter'in montu Emrah Işık'a büyük gelirken, M.C.'nin, 5XL olan montunun da diğer iki sanığın üzerinde çok büyük olduğu gözlemlendi.
Bunları tutanağa geçirilirken, sanıkların şu andaki fiziksel halleri de çekilen fotoğraflarla dosyaya koyuldu.
Heyet, uyuşturucu ele geçirilen montun DNA tespitinin yapılmasının ardından bir sonraki duruşmaya getirilip, kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla sanıklara giydirilmesini kararlaştırdı.
Mahkeme ayrıca, Işık, Kunter ve M.C.’ye mevcut kilolarını korumaları için sözlü uyarıda bulunarak, yargılamayı erteledi.