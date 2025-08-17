Hakim "Sakın kilo almayın" demişti: Uyuşturucu sanıkları montu tek tek denedi

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık soruşturması sonunda E.C. hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken tutuklu iki sanık ile tutuksuz bir sanık hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Emrah Işık duruşmadaki ifadesinde ceplerinden uyuşturucu ele geçirilen montun, diğer tutuklu sanık Murat Can Kunter’e ait olduğunu öne sürerek, “Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği mont Murat Can Kunter’e aittir. Murat Can Kunter ile sokakta yürürken M.C.’nin arabasına denk geldik. Bizi taksi durağına kadar bırakmasını istedik. Araçla gittiğimiz esnada, Murat polisleri görünce yanındaki montu bana uzatarak, ‘Montu al uza’ dedi. Ben bunu kabul etmeyince araçtan indim ve montu üzerime attı. Ben de montu almamak için ayağımla tekmeledim." dedi.