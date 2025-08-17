Hakim "Sakın kilo almayın" demişti: Uyuşturucu sanıkları montu tek tek denedi
Bursa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu aracın altına atılan ve cebinde 556 gram metamfetamin ele geçirilen montun sahibi aylar sonra tespit edildi. Montun sahibi olduğu belirlenen Emrah Işık ile arkadaşı Murat Can Kunter 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'da polisin durdurduğu araçtan atılan monttan 556 gram metamfetamin çıktı.
Olay, 2024 Mart ayında yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yol ortasında durdurulan araçtan inen Emrah Işık, yanında bulunan turuncu ve lacivert renkteki montu yere atıp ayağı ile aracın altına iterek kaçtı.
Işık'ı yakalayan polis, otomobili kullanan M.C. (32) ile yanında bulunan eşi E.C. ve arka koltukta oturan Murat Can Kunter'i gözaltına aldı.