Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı)

HSK atama isim listesi belli oldu. Kararnameye göre, 369 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri www.hsk.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı) - 1

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı) - 2

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı) - 3

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA

Hakim savcı ataması sorgulama ekranı, HSK hakim ve savcı atama listesinin ilanı ardından gündeme geldi.

HAKİM VE ATAMA LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı) - 4
Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı) - 5
Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı) - 6
Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı) - 7
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