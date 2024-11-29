Hakim savcı atama isim listesi yayında! 369 ismin görev yeri değişti (HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı)
HSK atama isim listesi belli oldu. Kararnameye göre, 369 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri www.hsk.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.