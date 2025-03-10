Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (pgm.adalet.gov.tr hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuç sayfası)
Adalet Bakanlığı, 21-22 Aralık 2024 hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarını pgm.adalet.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.
Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçları Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Personel Genel Müdürlüğü üzerinden ilan edildi.