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Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (pgm.adalet.gov.tr hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuç sayfası)

Adalet Bakanlığı, 21-22 Aralık 2024 hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarını pgm.adalet.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (pgm.adalet.gov.tr hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuç sayfası) - 1

Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçları Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Personel Genel Müdürlüğü üzerinden ilan edildi.

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Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (pgm.adalet.gov.tr hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuç sayfası) - 2

MÜLAKAT SONUÇ SAYFASI

Adaylar, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarını pgm.adalet.gov adresinden T.C kimlik no, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile görüntüleyebilecek.

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (pgm.adalet.gov.tr hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuç sayfası) - 3

Hakim ve savcı yardımcıları, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacaklar, usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında görev yapacaklar.

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (pgm.adalet.gov.tr hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuç sayfası) - 4

MÜLAKAT SONUCU DUYURUSU

Bakanlığın sitesinden yaptığı duyuru şu şekilde;

21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonucunda mülakata katılmaya hak kazanan adayların mülakat süreci tamamlanmış olup, sonuçlar erişime açılmıştır.

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