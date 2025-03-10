Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (pgm.adalet.gov.tr hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuç sayfası)

MÜLAKAT SONUCU DUYURUSU

Bakanlığın sitesinden yaptığı duyuru şu şekilde;



21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonucunda mülakata katılmaya hak kazanan adayların mülakat süreci tamamlanmış olup, sonuçlar erişime açılmıştır.