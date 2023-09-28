Hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri paylaşıldı
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri netleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınavın aralık ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcıları, 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl bitmeden sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağını paylaşmıştı. Alımların yapılacağının duyurulması ardından gözler sınav tarihine çevrilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim savcı yardımcılığı sınav tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.