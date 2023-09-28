Hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri paylaşıldı

Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri netleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınavın aralık ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcıları, 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar.

Hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri paylaşıldı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl bitmeden sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağını paylaşmıştı. Alımların yapılacağının duyurulması ardından gözler sınav tarihine çevrilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim savcı yardımcılığı sınav tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.

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Hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri paylaşıldı - 2

1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınavın 23-24 Aralık'ta gerçekleşeceğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız, 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek. Önemli bir bölümünde de tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler." dedi.

Hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri paylaşıldı - 3

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

Hakim yardımcıları, "tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmak, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmak, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmek, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamak, ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmak, hakimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak, mevzuatta belirtilen diğer görevler ile hakim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek" görevlerini yerine getirecek.

Hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri paylaşıldı - 4

Savcı yardımcılarının görevleri arasında ise "savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak, soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek, soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak, her türlü yazışma taslağını hazırlamak, savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak, mevzuatta belirtilen görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek" yer alacak.

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