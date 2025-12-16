Hakim ve zabıt katibi geldi, mahkeme evin salonuna taşındı
16.12.2025 11:06
DHA
Bursa'da görülen bir miras davasında, taraflardan birinin yatalak olması nedeniyle duruşma hastanın evinde yapıldı.
Bursa'da miras davasında taraflardan biri yatalak olduğu için mahkeme eve taşındı.
Gemlik 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen miras davasında, taraflardan birinin sağlık durumu adliyeye gitmesine el vermedi.
Yatalak olduğu için duruşmaya katılamayan hastanın evine giden hakim ve zabıt katibi, salonda mahkeme ortamı oluşturdu.
Tarafların katılımı ile hastanın evinde görülen duruşma, usulüne uygun şekilde tutanağa bağlandı.