Hakim ve zabıt katibi geldi, mahkeme evin salonuna taşındı

16.12.2025 11:06

DHA

Bursa'da görülen bir miras davasında, taraflardan birinin yatalak olması nedeniyle duruşma hastanın evinde yapıldı.

Hakim ve zabıt katibi geldi, mahkeme evin salonuna taşındı
DHA

Bursa'da miras davasında taraflardan biri yatalak olduğu için mahkeme eve taşındı.

Hakim ve zabıt katibi geldi, mahkeme evin salonuna taşındı 1
DHA

Gemlik 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen miras davasında, taraflardan birinin sağlık durumu adliyeye gitmesine el vermedi.

 

Yatalak olduğu için duruşmaya katılamayan hastanın evine giden hakim ve zabıt katibi, salonda mahkeme ortamı oluşturdu.

 

Hakim ve zabıt katibi geldi, mahkeme evin salonuna taşındı 2
DHA

Tarafların katılımı ile hastanın evinde görülen duruşma, usulüne uygun şekilde tutanağa bağlandı.

Hakim ve zabıt katibi geldi, mahkeme evin salonuna taşındı 3
DHA

Uygulama, adalete erişim hakkının sağlık engelleri nedeniyle kısıtlanmaması açısından örnek olurken, yargılamanın makul sürede ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi sağlanarak hasta tarafın mağduriyetinin de önüne geçilmiş oldu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram