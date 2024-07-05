Hakime, liseli stajyerine cinsel saldırıdan dava | Güvenlik kamerası görüntüsü delil oldu
Adana'da görevli hakim A.E. hakkında, yanında staj yapan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, öğrencinin hakimin odasından panikle hızla çıkıp yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü delil olarak yer aldı.
Adana’da bir lisenin Adalet Bölümü’nde öğrenim gören B.I. (18), 2022 yılının eylül ayında Adana 4'üncü Çocuk Mahkemesi Hakimi A.E.'nin (36) yanında staj yapmaya başladı. Hakim A.E.'nin, haftanın 3 günü yanında staj yapan B.I.'ya kasım ayında odasında cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olayın ardından psikolog kuzenine yaşadıklarını anlatan B.I., annesinin de öğrenmesi ile okul müdürüne giderek durumu bildirdi.