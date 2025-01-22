Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hakim - savcılık sınavı ÖSYM tarafından ilan edilecek. Peki, hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi.Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ardından 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları geçtiğimiz yıl 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilmişti.

Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Bu yıl da sonuçların benzer şekilde ocak ayının son günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

DAHA FAZLA GÖSTER