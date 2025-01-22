Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi.Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ardından 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak.