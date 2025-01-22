Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hakim - savcılık sınavı ÖSYM tarafından ilan edilecek. Peki, hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
2024 Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi.Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı ardından 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak.