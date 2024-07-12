"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Sibel Gedik'in (45) akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyerek öldürdüğü ileri sürülen tutuksuz sanık Levent Türksever'e (64) alt sınırdan 6 ay hapis cezası verildi. Bu ceza da "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanarak 3 ay 22 güne düşürülüp, 6 bin 720 TL para cezasına çevrildi.

"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası - 1

Olay, 7 Temmuz 2023'te Bostanlı Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak'taki bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek akita cinsi "Haki" adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası - 2

Fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip, dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koşmaya başladı. Küçük köpeğin sahibi Levent Türksever de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Türksever, bu sırada ayağının kayması sonucu düştü.

"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası - 3

Tekrar ayağa kalkan Levent Türksever, bu defa 'Haki'nin karnına tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar, fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Sibel Gedik'in şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Türksever, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası - 4

Türksever hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Levent Türksever için 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile bazı haklarından yoksun bırakılması talep edildi.

"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası - 5

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Levent Türksever katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, iddianamede istenilen cezayı mütalaada da talep etti. Duruşmada sanığın yazılı savunması okundu. Tutuksuz sanık Levent Türksever, savunmasında, "Kendi köpeğime yönelik saldırıyı önlemek için meşru savunmada bulundum. Öldürme kastım yoktu. Beraat talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası - 6

"HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL' İNDİRİM"

Ardından karanını açıklayan hakim, sanık Levent Türksever'in 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığı, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, Türksever'in cezasını önce 1/4 oranında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 4 ay 15 güne düşürdü. Ardından 'iyi hal' indirimi de yapıp, bu cezayı da 3 ay 22 güne indirip, 6 bin 720 TL para cezasına çevirerek, davayı bitirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER