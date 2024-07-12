"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Sibel Gedik'in (45) akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyerek öldürdüğü ileri sürülen tutuksuz sanık Levent Türksever'e (64) alt sınırdan 6 ay hapis cezası verildi. Bu ceza da "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanarak 3 ay 22 güne düşürülüp, 6 bin 720 TL para cezasına çevrildi.
Olay, 7 Temmuz 2023'te Bostanlı Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak'taki bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek akita cinsi "Haki" adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti.