"Haki"yi tekmeyle öldüren sanığa para cezası

"HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL' İNDİRİM"

Ardından karanını açıklayan hakim, sanık Levent Türksever'in 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığı, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, Türksever'in cezasını önce 1/4 oranında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 4 ay 15 güne düşürdü. Ardından 'iyi hal' indirimi de yapıp, bu cezayı da 3 ay 22 güne indirip, 6 bin 720 TL para cezasına çevirerek, davayı bitirdi.