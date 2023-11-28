Hakkari’de araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı
Türkiye’nin batısında fırtına, doğusunda ise kar yağışı etkili oluyor. Hakkari’de yoğun kar yağışının yaşandığı 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi’nde kar nedeniyle yollar kapandı. Tipi sırasında bölgeden geçmeye çalışan 3 yolcu minibüsüyle 1 otomobildeki 30 kişi, kara saplanarak mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.
Hakkari’de dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı.