Hakkari’de araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı

Durankaya beldesinden yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kent merkezine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan 1 otomobil ile 3 yolcu minibüsü Hakkari - Durankaya yolunun 10’uncu kilometresindeki 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi’nde kara saplandı.