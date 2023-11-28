Hakkari’de araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı

Türkiye’nin batısında fırtına, doğusunda ise kar yağışı etkili oluyor. Hakkari’de yoğun kar yağışının yaşandığı 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi’nde kar nedeniyle yollar kapandı. Tipi sırasında bölgeden geçmeye çalışan 3 yolcu minibüsüyle 1 otomobildeki 30 kişi, kara saplanarak mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

Hakkari’de araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı - 1

Hakkari’de dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkari’de araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı - 2

Durankaya beldesinden yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kent merkezine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan 1 otomobil ile 3 yolcu minibüsü Hakkari - Durankaya yolunun 10’uncu kilometresindeki 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi’nde kara saplandı.

Hakkari’de araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı - 3

Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 4 araçtaki toplam 30 kişi mahsur kaldı.

Hakkari’de araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı - 4

İhbar üzerine bölgeye Hakkari Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Hakkari’de araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı - 5

Yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

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