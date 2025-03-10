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Hakkari'de başlayan husumet, İstanbul'a taşındı: Yolda gördü kurşun yağdırdı

Hakkari'de bir köyde yapılan muhtarlık seçiminde kazanan tarafın yakını ile seçimi kaybeden ailenin üyeleri İstanbul'da caddede karşılaştı. Seçimi kazanan muhtarın yakını, karşı tarafa silahla ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Hakkari'de başlayan husumet, İstanbul'a taşındı: Yolda gördü kurşun yağdırdı - 1

Hakkari'de bulunan Beşpınar Mahallesi, geçtiğimiz yıl eylül ayında Karlı köyünden ayrıldı ardından da mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Seçimde Bülent D. oy çokluğuyla muhtar seçilirken, diğer aday ise kaybetti.

İddiaya göre seçimden sonra adayların aileleri arasında husumet başladı. Tarafların aile yakınları, 28 Ekim 2024'te saat 21.15 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir caddede karşı karşıya geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkari'de başlayan husumet, İstanbul'a taşındı: Yolda gördü kurşun yağdırdı - 2

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Mevlana D. (36), karşı taraftaki Jiyat E. (23), Sedat D. (30) ve Jivar E.’ye (25) ateş açtı.

Hakkari'de başlayan husumet, İstanbul'a taşındı: Yolda gördü kurşun yağdırdı - 3

KURŞUNLAR KUYUMCU DÜKKANINA İSABET ETTİ

Ortalığın bir anda karıştığı olayda silahtan çıkan kurşunlar, Sedat A.’nın (32) o sırada içeride olduğu kuyumcuya isabet etti.

Hakkari'de başlayan husumet, İstanbul'a taşındı: Yolda gördü kurşun yağdırdı - 4

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan Mevlana D. karşı tarafı bir süre silahla kovaladı.

Hakkari'de başlayan husumet, İstanbul'a taşındı: Yolda gördü kurşun yağdırdı - 5

Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri olay sonrası, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen saldırgan Mevlana D., polis tarafından yakalandı.

Hakkari'de başlayan husumet, İstanbul'a taşındı: Yolda gördü kurşun yağdırdı - 6

20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan saldırganın poliste çeşitli suçlardan 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Mevlana D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "Mala zarar verme" ve '"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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