Hakkari'de başlayan husumet, İstanbul'a taşındı: Yolda gördü kurşun yağdırdı
Hakkari'de bir köyde yapılan muhtarlık seçiminde kazanan tarafın yakını ile seçimi kaybeden ailenin üyeleri İstanbul'da caddede karşılaştı. Seçimi kazanan muhtarın yakını, karşı tarafa silahla ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Hakkari'de bulunan Beşpınar Mahallesi, geçtiğimiz yıl eylül ayında Karlı köyünden ayrıldı ardından da mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Seçimde Bülent D. oy çokluğuyla muhtar seçilirken, diğer aday ise kaybetti.
İddiaya göre seçimden sonra adayların aileleri arasında husumet başladı. Tarafların aile yakınları, 28 Ekim 2024'te saat 21.15 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir caddede karşı karşıya geldi.