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Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü. Suda kaybolan asteğmenin bulunması için 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu ile arama çalışması yürütülüyor.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 17:12

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 1

'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde hudut birliğinde görevli asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü.

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 2

Suda kaybolan asteğmenin bulunması için dün geceden bu yana 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu ile arama çalışması yürütülüyor.

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 3

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 4

Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 5

Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 6

358 PERSONEL İLE ARANIYOR

AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 7

HENÜZ ULAŞILAMADI

Dün geceden bu yana sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp asteğmene ulaşılamadı.

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 8
Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 9
Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 10
Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 11
Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 12
Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 13

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