Hakkari'de kayak sezonu açıldı
Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Yaklaşık 70 santimetre karın yağdığı kayak merkezi, İran'ın, Irak'ın ve bölgenin önemli bir spor merkezi, kayak merkezi olacak. Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz" dedi.
Hakkari kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hakkari Gençlik Hizmetleri ile Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, karın yeterli miktarda yağmasıyla birlikte kayak sezonu açıldı.