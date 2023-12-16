Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Açılışta konuşan Vali Çelik, kayak için yeterli karın yağdığını ve sezonu açtıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Yaklaşık 70 santimetre karın yağdığı kayak merkezi, İran'ın, Irak'ın ve bölgenin önemli bir spor merkezi, kayak merkezi olacak. Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın kayakla, kayak sporuyla ilişkisini biraz önce gördük. Ufaklıklar da inanılmaz şekilde kayak sporuyla ilgililer ve çok başarılı bir kayışla bu sezonu açtılar. Ben bu gençlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. İnsanlar onları gördüğü zaman geleceğe dair umutları çok kuvvetleniyor. Özellikle Hakkari’de her evden bir kişinin kayak sporuyla ilgilenmesi, kayak yapabiliyor olması da buradaki bu tesisin bizlere sağladığı en büyük avantajdır."