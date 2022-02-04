Hakkari'de kızı için kardan Anıtkabir yapan baba bu kez ahşaptan yaptı

Karahan, "Hira için geçen sene kardan Anıtkabir yapmıştım. Kardan hayalini gerçekleştirdim. Yarıyıl tatilinde de kızımla beraber bir hafta boyunca evin bir odasında ahşaptan Anıtkabir maketimizi yaptık. Atatürk hayranı olan kızımla gurur duyuyorum. Havalar soğuk olduğu için bu kez evin içinde ahşaptan Anıtkabir yaptım" dedi.