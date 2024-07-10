Hakkari'de korkutan tablo! Anadolu'nun en eski tanıkları, son 30 yılda yüzde 50'den fazlası yok oldu
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 4 yıl önce 'milli park' ilan edilen Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları'nda bulunan buzullar, her geçen yıl küresel ısınma nedeniyle eriyor. Yıllar önce yer yer 200 metreyi aşan dikey buzul tabakaları şu an 50 metreye kadar düştü.
Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda, buzulların küresel ısınma nedeniyle erimeye başlaması, yöre insanını ve çevrecileri endişelendiriyor.