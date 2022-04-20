Hakkari'de metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 06:11

Hakkari'de metrelerce karla mücadele sürüyor - 1

Kış mevsimi boyunca mağduriyet yaşanmaması için köy yollarında özveriyle çalışan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, baharda da metrelerce karın olduğu üs bölge yollarını açmak için mesai yapıyor.

Hakkari'de metrelerce karla mücadele sürüyor - 2

Ekipler, ilçedeki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu açmak için günlerdir çaba sarf ediyor.

Hakkari'de metrelerce karla mücadele sürüyor - 3

Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, karın sert ve yoğun olmasından dolayı bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Hakkari'de metrelerce karla mücadele sürüyor - 4
Hakkari'de metrelerce karla mücadele sürüyor - 5

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