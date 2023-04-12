Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı

Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 1

Hakkari- Van karayolunda yolcu otobüsünün karşı yönden gelen TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 2

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 50'nci kilometresindeki Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi.

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 3

Yüksekova yönünden Van'a gitmekte olan VanGölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen TIR ve minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 4

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 5

Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 6

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 7

Yaşamını yitiren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 8

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Hakkari'de zincirleme kaza: 3 ölü, 7 yaralı - 9
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