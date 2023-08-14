Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, evini taşlayıp eşini yaraladı

Adana’da ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verilen Mehmet A., eşi ile çocuklarının yaşadığı evi taşladı. Mehmet A.’nın attığı taşlardan, biri 30 yıllık eşi Fatma A.’yı yaraladı. Ailesini ölümle tehdit eden Mehmet A. olay yerinden kaçarken, yaşadığı korku dolu anları anlatan Fatma A., “Bir an önce yakalanmasını istiyoruz.” dedi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, evini taşlayıp eşini yaraladı - 1

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Mehmet A. hakkında, ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Mehmet A., 17 Temmuz günü Çınarlı Mahallesi’ndeki eve geldi. Mehmet A., uzaklaştırma kararından dolayı eve giremeyince, sokakta bulduğu taşları eve atmaya başladı.

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Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, evini taşlayıp eşini yaraladı - 2

Kapı ile camlar zarar görürken, atılan taşlardan biri, 30 yıllık eşi Fatma A.’nın beline isabet etti.

Fatma A. yaralanırken, “Cezaevine girsem bile çıkar, gelirim. Sizi öldürmezsem ben de Mehmet değilim” diyerek tehditler savuran Mehmet A., kaçtı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, evini taşlayıp eşini yaraladı - 3

Hastanedeki tedavisi sonrası taburcu olup, yaşadığı korku dolu anları anlatan 3 çocuk annesi Fatma A., 30 yıllık evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü söyledi.

“Ortada hiçbir sebep yokken, kafasına her estiğinde kavga çıkarıyor. Bana da çocuklarıma da şiddet uyguluyordu.” diyen Fatma A., “Olayın yaşandığı gün de dışarıdan bulduğu taşlar ile evin 3 camını kırdı. İçeri gelen taşlardan 1 tanesi, belime isabet etti. Bu adam dışarıda dolaştığı için korkuyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, evini taşlayıp eşini yaraladı - 4

Çiftin oğlu Ahmet A. ise, olay günü polis gelene kadar 15 dakika boyunca koridora sığındıklarını söyledi. “Evi taşladığı sırada ölüm tehditleri savurdu.” diyen Ahmet A., “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Annemin de bir gün kadın cinayetleri haberine konu olmasını istemiyorum.” şeklinde konuştu.

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