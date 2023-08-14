Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, evini taşlayıp eşini yaraladı

Hastanedeki tedavisi sonrası taburcu olup, yaşadığı korku dolu anları anlatan 3 çocuk annesi Fatma A., 30 yıllık evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü söyledi.

“Ortada hiçbir sebep yokken, kafasına her estiğinde kavga çıkarıyor. Bana da çocuklarıma da şiddet uyguluyordu.” diyen Fatma A., “Olayın yaşandığı gün de dışarıdan bulduğu taşlar ile evin 3 camını kırdı. İçeri gelen taşlardan 1 tanesi, belime isabet etti. Bu adam dışarıda dolaştığı için korkuyoruz. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.