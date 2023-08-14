Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam, evini taşlayıp eşini yaraladı
Adana’da ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verilen Mehmet A., eşi ile çocuklarının yaşadığı evi taşladı. Mehmet A.’nın attığı taşlardan, biri 30 yıllık eşi Fatma A.’yı yaraladı. Ailesini ölümle tehdit eden Mehmet A. olay yerinden kaçarken, yaşadığı korku dolu anları anlatan Fatma A., “Bir an önce yakalanmasını istiyoruz.” dedi.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Mehmet A. hakkında, ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay uzaklaştırma kararı verildi.
Mehmet A., 17 Temmuz günü Çınarlı Mahallesi’ndeki eve geldi. Mehmet A., uzaklaştırma kararından dolayı eve giremeyince, sokakta bulduğu taşları eve atmaya başladı.