Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı

İstanbul’da polis, Eminönü’nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, hakkında yakalama kararı bulunan bir taksici gözaltına alındı. Bir taksici ise taksimetreyi açık bırakarak yolcu aldığı tespit edilince para cezasına çarptırıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı - 1

Sivil trafik ekipleri tarafından Eminönü’nde taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, araçların ruhsatları, sürücülerin belgeleri, taksi çalışma ruhsatları ile birlikte taksimetreler kontrol edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı - 2

Denetleme sırasında hakkında yakalama kararı bulunan ve taksicilik yapan Sinan Aktı gözaltına alındı.

Ali Ekber Okat isimli bir taksici ise, yabancı müşterilerin bindiğinde taksimetrede bulunan 839 lira ücreti sıfırlamadan, yolcuları aldığı belirlendi. Okat’a bin 979 lira ceza yazıldı.

Denetim sırasında 4 taksiciye toplamda 4 bin 238 lira ceza yazıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı - 3

“HABERİM YOK”

Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen Sinan Aktı, “Benim haberim yok, daha önce bir mahkemem vardı, beraat etmiştim. O mahkemenin üzerinden sonra yine yakalamam çıkmış. Bu ilk defa böyle oldu. Tabi ki medya görevini yapacak, taksici görevini yapacak, polis görevini yapacak.” dedi.

Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı - 4

“OTEL İLE ANLAŞMALI YOLCU”

Taksici Ali Ekber Okat, polis memurunun bir önceki yolcuyu indirdikten sonra taksimetreyi kapatmadığını söylemesi üzerine, “Onlardan ücret talebi yok, eksi artı bir şey yok, müşteriyle konuştunuz, otel ile anlaşmalı yolcu bunlar. O ücreti istemedim.” diyerek kendini savundu.

Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı - 5

Polisin 839 TL’lik ücret hakkında, “İstemeyeceğinin garantisini verebilir misin?” sorusuna ise, “Yolcular garantisini verdi ya.” şeklinde cevapladı.

DAHA FAZLA GÖSTER