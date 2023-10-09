Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı

“HABERİM YOK”

Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen Sinan Aktı, “Benim haberim yok, daha önce bir mahkemem vardı, beraat etmiştim. O mahkemenin üzerinden sonra yine yakalamam çıkmış. Bu ilk defa böyle oldu. Tabi ki medya görevini yapacak, taksici görevini yapacak, polis görevini yapacak.” dedi.