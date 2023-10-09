Hakkında yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı
İstanbul’da polis, Eminönü’nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, hakkında yakalama kararı bulunan bir taksici gözaltına alındı. Bir taksici ise taksimetreyi açık bırakarak yolcu aldığı tespit edilince para cezasına çarptırıldı.
Sivil trafik ekipleri tarafından Eminönü’nde taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimde, araçların ruhsatları, sürücülerin belgeleri, taksi çalışma ruhsatları ile birlikte taksimetreler kontrol edildi.